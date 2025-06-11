Эксперты рассказали, как сэкономить на бронировании жилья

По мнению экспертов, первое правило экономных туристов — бронировать жилье заранее. Обычно это позволяет найти наиболее выгодные предложения. Второй совет — перед бронированием ознакомиться с вариантами, размещенными на разных сайтах или приложениях. Третье правило — подписываться на рассылки сайтов. Часто они предлагают акции или промокоды.

По данным издания, для экономии семейного бюджета стоит рассматривать менее популярные направления. При оплате бронирования не стоит забывать о различных бонусах, которые предлагают банки. Иногда ими можно оплачивать часть стоимости. Еще один способ экономии — ездить на отдых с компанией. Некоторые приложения делают скидки при заселении нескольких человек.

«Используйте бонусы и кешбэк. Если у вас есть бонусные программы или программы лояльности, используйте их для получения скидок на бронирование отдыха. Также можно воспользоваться сервисами, которые возвращают часть потраченных денег (кешбэк)», — сообщил Mkset.

Эксперты советуют при бронировании сразу знакомиться с условиями отмены. В некоторых случаях клиенту возвращают часть средств. Для поиска выгодных предложений можно воспользоваться агрегаторами туров и путешествий. Перед выбором лучше ознакомиться с отзывами реальных отдыхающих.

Ранее сообщалось, что дешевые базы отдыха в Башкирии не набирают много положительных отзывов.