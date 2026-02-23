Будущее бахил в России: Онищенко высказался о перспективах их использования в медучреждениях

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости прокомментировал предложение о запрете использования бахилов в медицинских учреждениях.

По информации издания, с соответствующим предложением ранее обратился первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он высказал мнение, что в медицинских учреждениях более рационально разместить грязезащитные трапы и коврики. Башанкаев считает, что использование бахил в больницах и поликлиниках создает много проблем.

Геннадий Онищенко отметил, что грязезащитные коврики в настоящее время применяются в некоторых больницах и поликлиниках. Они пропитаны дезинфицирующими средствами. Однако решить проблему исключительно при помощи ковриков невозможно. Специалист пояснил, что именно по этой причине было принято решение совмещать разные способы защиты от грязи.

«Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет», — сказал Онищенко.

Специалист отметил, что утилизация одноразовых медицинских изделий порой связана с определенными сложностями, однако в России данный процесс налажен и функционирует без сбоев.

