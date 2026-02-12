Академик РАН рассказал, как пережить сезонную перестройку организма

В конце зимы россиянам следует бережнее относиться к своему самочувствию и избегать чрезмерных физических и эмоциональных перегрузок. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, зимний период традиционно ослабляет организм. В этом году холодный сезон сопровождался резкими погодными изменениями: затяжная осень сменилась обильными снегопадами и морозами. Недостаток солнечного света, ограниченное пребывание на свежем воздухе и дефицит тепла способствуют снижению общего тонуса.

Онищенко подчеркнул, что в условиях климатических колебаний особенно важно сохранять умеренную физическую активность, не допускать гиподинамии и одновременно избегать избыточных нагрузок. Отдельное внимание следует уделить рациону питания, обеспечив поступление необходимых витаминов и микроэлементов.

Кроме того, эксперт отметил значение психологического настроя. Позитивное восприятие наступающей весны и эмоциональный подъем могут способствовать улучшению самочувствия в период сезонной перестройки организма.

