Будущее робототехники рождается в Долгопрудном: школьный кружок создал роботизированную руку-протез

Физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном гордится достижениями своего выпускника Александра Залесского. Получив образование в МФТИ, молодой ученый сейчас завершает работу над кандидатской диссертацией и одновременно вернулся в стены родного учебного заведения, где возглавил кружок робототехники, помогая школьникам развивать инженерные проекты, сообщил REGIONS.

По данным издания, под кураторством Залесского учащиеся уже разработали несколько практических устройств, включая функциональный роботизированный протез руки и подзорную трубу, интегрированную с системой компьютерного зрения. Как поясняет сам педагог, обучение робототехнике в лицее организовано по двум направлениям: как обязательный учебный предмет с теоретической базой и как кружковая деятельность для реализации практических проектов.

По информации издания, молодому специалисту удалось создать полноценный технологический цикл, охватывающий проектирование конструкций, изготовление деталей, монтаж электронных компонентов и написание программного кода. Эта работа ведется в специализированном кабинете робототехники, оснащенном современным оборудованием.

По данным издания, в распоряжении лицеистов находятся различные модели 3D-принтеров: моноэкструдерные, двухголовочные для многцветной печати и фотополимерные установки, обеспечивающие высокую детализацию элементов. Для ускорения процесса изготовления деревянных компонентов используется лазерное гравировальное оборудование.

По информации издания, основная часть техники была приобретена при содействии правительства Московской области. Дополнительные устройства, такие как системы вентиляции для лазерных установок, были спроектированы и собраны самими учащимися. Воспитанники Александра Залесского успешно представляют свои разработки на престижных инженерных соревнованиях.

