Будущий глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины из-за Китая

Спикер напомнил события из истории. Американское правительство приняло решение о выводе войск из Афганистана. Новый президент США не повторит такой ошибки в современное время. Антониу Кошта признался, что слова Трампа о завершении конфликта в течение 24 часов вызывают у него любопытство. Политику интересно, как образом американский лидер намерен реализовывать предвыборное обещание.

Антониу Кошта выступает за завершение вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, мир может наступить после принятия справедливых для Киева решений. Заключенный мир должен быть долгосрочным, а не временным.

Спикер предположил, что Дональд Трамп может считать отношение Европы к России категоричным. Однако для этого есть ряд причин.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — сказал Кошту.

Будущий глава Евросовета Кошта также поделился мнением, что между США и Европой может начаться торговая война. Политикам важно понять, будет ли кому-либо выгодное такое решение.

Ранее сообщалось, что Медведев высказал мнение, может ли Москва применить ядерное оружие.