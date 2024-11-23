Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал , что вооруженный конфликт с Украиной можно завершить без новых издержек для человечества при условии правильной реакции на происходящие события со стороны НАТО.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — заявил Дмитрий Медведев.

Спикер выразил уверенность, что НАТО — один из участников конфликта на Украине. Он считает, что военный альянс постоянно подпитывает войну. Как только НАТО изменит свою политику, можно говорить о возможном установлении мира. Медведев обратил внимание, что Россия готова к миру и заинтересована в нем.

«Мы полны решимости установить мир, полностью учитывая наши интересы», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп имеет не только полномочия, но и возможности, чтобы прекратить вооруженный конфликт.

Спикер также не исключает того, что Москва может применить ядерное оружие. Однако данное развитие событий не приветствуется в Кремле и может быть использовано в случае экстренной необходимости. Он обратил внимание на то, что порог применения ядерного оружия был снижен. Данная мера применима в связи с новыми основами ядерного сдерживания.

«В российском руководстве нет маньяков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на фоне удара «Орешника» депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи.