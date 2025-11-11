«Будут оплачивать из своего кармана»: для части кузбасских учителей изменятся некоторые правила

Пресс-служба регионального парламента проинформировала, что в Кузбассе для некоторых сотрудников вводится система нормативов для регулирования объемов бесплатного потребления электроэнергии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, новые требования актуальны для воспитателей, учителей музыки и рисования, пенсионеров с большим стажем работы, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах региона. Ранее жители не платили за электроэнергию. С 1 декабря им придется оплачивать услугу, но с учетом норм потребления электроэнергии на протяжении месяца.

«Для квартир — 400 кВт/ч, для частных домов — 600 кВт/ч, а для домов с электрическим отоплением — 1950 кВт/ч в месяц. Все, что свыше лимита, педагоги будут оплачивать из своего кармана», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, основанием для пересмотра правил стали зарегистрированные случаи аномально высокого энергопотребления среди отдельных представителей педагогического сообщества и их окружения — до 150 тыс. кВт·ч. По версии официальных лиц, такие объемы могли указывать на нецелевое использование льгот, включая снабжение электроэнергией нескольких домов или криптовалютные операции. Компенсация расходов на отопление и аренду жилья при этом остается без изменений.

