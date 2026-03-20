«Будут штрафовать»: в Росреестре объяснили, почему за нерегистрацию построек пока не наказывают

На пресс-конференции в кузбасском Росреестре журналистам рассказали о нюансах закона о постройках на дачных участках, действующего с января 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, документ обязывает регистрировать любые постройки на земельных участках. Например, если на садовой территории возведен дом, чтобы в нем жить, необходимо подать сведения в Росреестр. Однако, как выяснилось, механизм наказания для нарушителей пока не работает.

По информации издания, за неисполнение требований закона ответственность фактически отсутствует — это «белое пятно» в законодательстве. Но, по прогнозам специалистов ведомства, ситуация скоро изменится: в ближайшем будущем могут ввести штрафы.

«Будут штрафовать, но пока даже проекта нет. Это в будущем. Обязательно», — сказал Андрей Анатольевич Кузнецов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации издания, жителям региона советуют не ждать штрафных санкций и заранее привести документы в порядок, чтобы потом не попасть под административные взыскания.

