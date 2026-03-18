Три года на освоение: россиянам напомнили о штрафах за неиспользуемую дачу

Многие владельцы дач даже не подозревают, что их любимые шесть соток могут стать источником не только урожая, но и серьезных финансовых проблем. Оказывается, просто владеть участком недостаточно — его нужно обязательно использовать по назначению, иначе государство может счесть это нарушением. Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru разъяснил ситуацию, которая касается миллионов российских дачников.

По его словам, по закону у собственника садового или огородного участка есть ровно три года на то, чтобы начать его осваивать. Особое внимание стоит обратить на тех, кто получил землю до 1 марта 2025 года — именно с этой даты начинается отсчет трехлетнего срока. Получается, что время пошло, и игнорировать участок больше не получится.

Юрист подчеркнул, что, если контролирующие органы зафиксируют, что земля простаивает без дела, владельцу выпишут штраф. Рассчитывают его исходя из кадастровой стоимости надела — от одного до полутора процентов. Но даже если участок оценен недорого, закон установил нижний порог: заплатить придется минимум 20 тыс. рублей. В случаях, когда кадастровую стоимость определить сложно, сумма может варьироваться от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

По его мнению, деньги — не единственное, что можно потерять. Если собственник продолжит игнорировать требования и не начнет использовать землю по прямому назначению, дело может дойти до суда. А там уже реальна перспектива лишиться самого участка. Так что тем, кто купил дачу просто «на всякий случай» или в качестве инвестиции, стоит задуматься: может, пора разбить грядку или начать стройку, пока это не сделали за вас приставы.

