Буферная зона и 10 тыс. иностранных военных: в Женеве обсудили прекращение огня на Украине

Эксперты Женевского центра политики безопасности представили доклад, в котором предложены конкретные пути по прекращению огня на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT).

Эксперты предполагают, что для прекращения огня на Украине необходимо сделать между дислокациями армий двух стран буферную зону. Ее ширина должна быть не менее 10 км. Зону в круглосуточном режиме должны патрулировать гражданские лица и полицейские в количестве 5 тыс. человек. Помощь могут оказать иностранные военнослужащие. Для патрулирования буферной зоны могут пригласить около 10 тыс. бойцов.

Эксперты считают, что в обязанности наблюдателей должны войти два главных задания. Им предстоит следить, чтобы военнослужащие России и Украины убрали тяжелую технику с границ зоны и не возвращали обратно. В случае нарушения режима тишины, наблюдатели должны фиксировать каждую атаку.

«Такие силы могли бы помочь предотвратить перерастание напряженности и недопонимания в возобновление боевых действий, но они были бы отделены от любых «тревожных» сил», — пишет газета The New York Times (NYT).

Директор Женевского центра Томас Гремингер рассказал, что имел опыт по контролю ситуации на Украине до СВО. По его словам, с 2022 года аналитики разбирали ошибки в прежних договоренностях и искали более эффективные способы.

Ранее в МИД заявили о планах Запада добиться для Киева «передышки».