Бухаломобиль за 270 тыс. руб.: на сайте объявлений появилось необычное предложение

Житель подмосковных Люберец опубликовал на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже бухаломобиля, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

Название самодельного устройства 2015 года производства с точностью передает его предназначение. В объявлении указано, что трехколесный автомобиль рассчитан на восемь пассажиров, которые могут, находясь в транспорте, пить пиво. Продавец опубликовал фото изобретения. Для комфортного передвижения предусмотрены скамейки, а с целью защиты от солнца или осадков установлен большой зонт.

В объявлении указано, что бухаломобиль стоит 270 тыс. руб., но продавец допускает торг. Автор сообщения указал также, что максимальная скорость транспорта — 15 км/ч, что делает его безопасным. Для зарядки устройства требуется около 10 часов. Объявление размещено на портале «Авито».

«Была идея поcтaвить cей уникальный aппaрат в aвтocалон и paccлaблять пoкупателeй, среди нoвыx автoмoбилей, потoм была идeя катaть пoкупaтелeй пo свежепoстpoенному пocелку. Нo aвтосaлона нeт и поселка тоже», — написал автор объявления.

Ранее сообщалось, что житель Перми собрал такси из туалетной кабинки.