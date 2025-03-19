Житель Перми собрал такси из туалетной кабинки

В Пермском крае был замечен необычный автомобиль — такси, собранное из туалетной кабинки. Житель региона самостоятельно сконструировал транспортное средство из кабины туалета и теперь использует его для передвижения по городу, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

На опубликованном в Сети снимке видно, что самодельный автомобиль из туалетной кабинки установлен на металлическом каркасе. Рулевое управление, по всей видимости, позаимствовано у автомобиля «Жигули», а в качестве двигателя установлен двухтактный мотор.

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