Букет с подвохом: какие цветы лучше не дарить на 8 Марта — объясняет врач-аллерголог

Цветы — повод для радости многих женщин в Международный женский день. Важно, чтобы подарок принес только радость. Врач-аллерголог Владимир Болибок поделился советами, как не ошибиться при выборе букета, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что некоторые цветы могут вызвать аллергию. Многие могли замечать, что мимоза со временем осыпается. Невооруженным взглядом заметен желтый порошок. Цветы часто дарят на 8 Марта, но именно они могут вызывать аллергию. Они также называются акацией серебристой.

По мнению специалиста, аллергия на мимозу — не самая распространенная среди жителей средней полосы России. Цветы чаще всего растут в южных районах, где и наблюдается больше случаев аллергии. Эксперт также рассказал о перекрестной аллергии.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Врач-аллерголог Болибок пояснил, что если у женщины наблюдалась аллергическая реакция на полынь или амброзию, то есть высокий риск невосприятия ромашек. При выборе любого вида растений эксперт советует отдавать предпочтение тем, аромат которых выражен не так ярко. Сильный запах может стать триггером перекрестной аллергии.

«Обычно за букетными цветами стараются ухаживать так, чтобы они меньше пахли. Например, те же розы, которые есть в наличии в одноименных магазинах, почти не пахнут. Но иногда в продаже попадаются экземпляры от садоводов-любителей, и в этом случае розы пахнут достаточно сильно», – напомнил врач.

