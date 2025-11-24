Буксировка ребенка на квадроцикле: за что могут оштрафовать мотоциклиста из Балашихи?

Жители Балашихи обсуждают в местном телеграм-канале поведение мотоциклиста, который взял на буксир детский квадроцикл. Предположительно, таким способом он развлекал своего сына. Горожане уверены, что мужчина одновременно нарушил несколько правил дорожного движения. Правовую оценку ситуации в беседе с REGIONS дала юрист Гульназ Измайлова.

Эксперт отметила, что зафиксированные действия предусматривают комплексную административную ответственность. Нарушитель может быть привлечен по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях, прежде всего — за управление транспортным средством несовершеннолетним без водительских прав и создание опасности для других участников дорожного движения.

«На взрослого человека и родителей ребенка будет наложен комплекс штрафов за различные нарушения. Детские квадроциклы не предназначены для движения по дорогам общего пользования, и езда на них по проезжей части запрещена», — отметила юрист.

Как разъяснила эксперт, действия мотоциклиста содержат состав нескольких административных правонарушений. Основные из них — управление без водительского удостоверения и передача управления лицу без прав, а также несоблюдение требований к перевозке людей. Санкции варьируются от 5 до 30 тыс. руб. штрафа в зависимости от конкретного нарушения.

«В данном случае — ребенка, что запрещено при буксировке и на детских квадроциклах по проезжей части) влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 33 тыс. руб.», — уточнила юрист.

Ранее сообщалось, что в администрации Подольска прокомментировали информацию об обстреле троллейбуса.