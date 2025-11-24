Стекло разбито, но обстрела не было: в администрации Подольска прокомментировали инцидент в троллейбусе

В пресс-службе администрации Подольска опровергли информацию об обстреле троллейбуса, распространившуюся в местных интернет-сообществах в понедельник, 24 ноября, сообщил REGIONS.

По информации издания, сообщения об обстреле троллейбуса № 3 появились в местных интернет-сообществах. Пользователи сообщали, что инцидент якобы произошел на остановке «Кинотеатр „Родина“». В администрации городского округа Подольск данную информацию опровергли. В пресс-службе отметили, что в салоне троллейбуса разбито заднее левое стекло. Часть стекол осыпалось, однако причиной инцидента не стал обстрел.

«Информация о стрельбе не подтвердилась», — пояснили в пресс-службе администрации.

В пресс-службе проинформировали, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Цель — установить обстоятельства и виновника произошедшего. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

