Бумажные газеты в цифровую эпоху: как Кузбасс, лидируя по подпискам, переводит их оформление в онлайн-сервисы

Жители Кузбасса лидируют в оформлении подписок на федеральные и областные печатные издания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Почты России назвали наиболее популярные среди населения газеты: «Знамя шахтеров в новом тысячелетии», «Сельская новь», «Новая жизнь», «Кузбасс», «Томь» и «1000 советов».

В пресс-службе уточнили, что проанализировали данные о подписках за первое полугодие 2026 года. Первенство по количеству подписчиков в регионе удерживает Тисульский район.

«На каждую 1000 проживающих там человек выписано 124 комплекта печатных изданий», — говорится в сообщении.

Кузбассовцы для оформления подписки активно пользуются различными онлайн-сервисами. Почта России предлагает устанавливать мобильное приложение или открывать сайт. Через интернет в период с июля по декабрь 2025 года местные жители оформили более 2500 подписок. Спросом пользуются газеты и журналы.

В структуре подписки явно доминируют газеты и журналы федерального и областного уровней, на долю которых приходится 71% от общего числа. При этом пресса районного масштаба сохраняет значительную аудиторию, составляя 29% всего подписного тиража.

