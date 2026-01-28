«Читать Пушкина в оригинале»: с необычной просьбой к почетной жительнице Реутова обратился немецкий лыжник

Почетный житель города Реутов Людмила Колобанова стала личным наставником по русскому языку для немецкого чемпиона в лыжных гонках. Инициатива исходила от самого спортсмена, который, выступая на эстафете в австрийском Лиенце, признался реутовчанке в своем стремлении читать произведения Александра Пушкина в подлиннике. Об этом Колобанова сообщила в беседе с корреспондентом REGIONS.

«Генрих сносно говорил по-русски, и я его прекрасно понимала. Мы немного пообщались. Он задал несколько вопросов по произношению, я ему ответила. Очень дружелюбный и приятный в общении человек», — поделилась Колобанова.

Как отметила Людмила Колобанова, во время мероприятия в Лиенце к ней приблизилась делегация лыжников из Германии. Один из них, назвавшийся Генрихом, обратился к ней на русском.

Спортсмен пояснил, что занимается языком самостоятельно, испытывает уважение к президенту Владимиру Путину и мечтает о прочтении Пушкина без перевода. Беседа коснулась широкого круга вопросов — от спортивных достижений до культурного наследия. В финале диалога немецкий атлет попросил жительницу Реутова стать его преподавателем.

«Он попросил моего согласия писать и звонить — очень хочет подтянуть русский. Разумеется, я не смогла отказать: приятно, когда иностранцы интересуются нашей культурой. Буду учить Генриха читать наших классиков в оригинале», — рассказала Колобанова.

