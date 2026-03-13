Был в спецназе, ведет активный образ жизни: жена пропавшего красноярца рассказала о муже — поиски длятся с 9 марта

В региональном отряде поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» проинформировали, что по состоянию на 13 марта 55-летний красноярец до сих пор не найден, сообщил prmira.ru. Спасатели поделились предположением, что могло произойти на территории национального парка «Красноярские Столбы».

Спасатели высказали мнение, что с мужчиной мог произойти несчастный случай. Добровольцы просят сообщать о любой информации. Они опубликовали фото пропавшего мужчины и указали его одежду. В «ЛизаАлерт» поделились с «ПМ» опытом: случаи, когда спустя много дней поисков людей находят живыми, — реальные.

«Что-то случилось с Виктором наверху или на спуске. Мы всегда надеемся на лучшее, неоднократно бывало такое, что людей находили живыми спустя много дней», — сообщили в «ЛизаАлерт».

По данным издания, мужчина направился на прогулку в понедельник, 9 марта. У правоохранителей и спасателей есть фото с парковки, где был замечен пропавший красноярец. Мужчина припарковал автомобиль возле Восточного входа.

Супруга пропавшего рассказала NGS24.RU, что мужчина служил в подразделениях спецназа. Он увлекается футболом и ведет активный образ жизни. Перед пропажей никаких изменений в поведении родные не замечали. В день пропажи у него были запланированы дела.

Ранее сообщалось, что тела замершего отца и четырехлетнего сына в тайге Эвенкийского округа нашли только 12 марта.