Снегоход сломался, а путь потерялся: как отец с четырехлетним сыном замерзли в Эвенкийской тайге

В Эвенкийском округе в тайге Красноярского края обнаружили тела 51-летнего мужчины и его 4-летнего сына, сообщил prmira.ru со ссылкой на региональный СК.

По версии следствия, отец отправился в поход с сыном с целью добраться до охотничьей избушки. Родственники выехали в субботу, 7 марта. Часть пути мужчина с сыном преодолели на машине, остальную — на снегоходе. Предположительно, туристы добрались до избушки и провели там некоторое время.

По версии следствия, мужчина с сыном направились в сторону второй избушки. Однако снегоход сломался. Предположительно, мужчина хотел вернуться пешком к первой избушке. Туристы потерялись и не смогли найти дорогу. Они замерзли. По данным сервиса «Яндекс. Погода», ночные температуры воздуха в регионе в эти дни опускались ниже минус 25 градусов, сообщил ТАСС.

По данным СК, мама ребенка проживает в Архангельской области. Супруги развелись. В среду, 11 марта, мужчина не вышел на работу. Сотрудники сообщили правоохранительным органам, после чего начались поиски. В четверг, 12 марта, спасатели обнаружили их замершие тела.

«СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщил prmira.ru.

Ранее Минздрав Пермского края сообщил о состоянии выжившего туриста, который восемь дней ждал помощи спасателей. Его друзья погибли.