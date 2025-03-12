«Были ямы, стали кочки»: в Ижевске рассказали о проблемах с ремонтом дорог

Главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Роман Стерхов рассказал об особенностях ремонтных работ, проводимых на дорогах города, сообщил udm-info.ru.

По словам Стерхова, работы ведутся в круглосуточном режиме. Большую часть стараются выполнить именно в ночное время, чтобы на дорогах не образовывались пробки. Подрядчики выбирают преимущественно литой асфальт, пользоваться которым можно в любые погодные условия. Материал не требует уплотнения и равномерно заполняет всю плоскость дефекта. Примерно с середины апреля специалисты начнут применять более плотные асфальтобетонные смеси.

«В соцсетях водители жалуются: были ямы, стали кочки. Какой-то контроль ведется за тем, чтобы работники заподлицо старались заливать выбоины?» — спросил у Романа Стерхова корреспондент Udm-info.

Роман Стерхов рассказал, что администрации известно о данной проблеме. С каждым сотрудником провели профилактическую беседу. Кроме того, инициировали дополнительное обучение. В журнале инструктажа требовалось расписаться. Подрядчиков проинформировали, что в следующий раз работы не примут, если найдут какие-либо дефекты. Спикер рассказал, что кочки образуются из-за скопления на уклонах лишнего литого асфальтобетона.

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