Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль обратила внимание на дружелюбие и улыбчивость россиян

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переехала жить в Санкт-Петербург. О жизни в российском городе она рассказала в интервью изданию RT .

Карин Кнайсль возглавила аналитический центр G.O.R.K.I. при СПбГУ, который был создан ею же. Экс-министр иностранных дел высказала мнение, что Санкт-Петербург - город, который не сравнится с Парижем, настолько он красивый. Женщина каждый день гуляет в парках и скверах, посещает различные музеи. Сложности испытывает только с изучением русского языка. Приходя в магазин, до сих пор приходится объяснять все жестами.

Карин Кнайсль поделилась впечатлениями от общения с россиянами. Она назвала их вежливыми и приветливыми.

«Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет». - отметила Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Руководитель центра G.O.R.K.I. отметила, что подобная ситуация не могла бы произойти в Германии или Австрии. В этих странах не любят иностранцев и относятся к ним неуважительно.

Карин Кнайсль не пугает даже переменчивая погода в городе. Она вспомнила поговорку, которую часто употребляют немцы. «Нет плохой погоды, просто есть неподходящая одежда».

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на связь между неуважительным отношением к русскому языку с государственным переворотом на Украине.