Президент России Владимир Путин сделал новое заявление в пятницу, 3 ноября. Его речь коснулась об отношении к русскому языку на Украине.

Об этом пишет РИА Новости. В ходе встречи с членами Общественной палаты России, Путин выразил мнение, что Киев мог бы избежать государственных переворотов, если бы сохранял нормальное и уважительное отношение к русскому языку.

Президент России озабочен тем, что языковые вопросы могут стать источником политических и социальных напряжений. Заявления Путина отражают его точку зрения о важности сохранения культурного и языкового разнообразия и о том, что политика в отношении русского языка в Украине может иметь серьезное влияние на внутренние процессы в стране.