Бывшего главкома нацгвардии РФ Стригунова подозревают в коррупции
СК: в Москве задержали экс-главкома нацгвардии РФ Стригунова
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Стригунова подозревают в превышении должностных полномочий и коррупции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Возбуждено уголовное дело.
По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии подозревают в получении взяток в размере 66 млн руб., сообщил телеграм-канал СК РФ. Деньги передавали представители коммерческих организаций. Незаконное обогащение происходило в период с 2012 по 2014 год. В свою очередь Стригунов проявлял к компаниям более лояльное отношение, предоставлял им возможность подписывать многомиллионные государственные контракты. Фирмы выполняли строительные работы.
«По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО „СУ Ремстройторг“ заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова», — указано в сообщении СК.
По информации СК, учебный центр так и не был достроен. Ущерб государству составил более 2 млрд руб. Предполагается, что подозреваемый изначально понимал, что выбор места для центра не позволит в дальнейшем пользоваться им. Однако он не препятствовал строительству, а заключал различные контракты. Так, вблизи места находился аэропорт. Отведенный земельный участок не соответствовал рекомендованной площади.
По данным ведомства, гражданина задержали в Москве. Его заключили под стражу.
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