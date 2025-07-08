Бывшего главкома нацгвардии РФ Стригунова подозревают в коррупции

По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии подозревают в получении взяток в размере 66 млн руб., сообщил телеграм-канал СК РФ. Деньги передавали представители коммерческих организаций. Незаконное обогащение происходило в период с 2012 по 2014 год. В свою очередь Стригунов проявлял к компаниям более лояльное отношение, предоставлял им возможность подписывать многомиллионные государственные контракты. Фирмы выполняли строительные работы.

«По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО „СУ Ремстройторг“ заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова», — указано в сообщении СК.

По информации СК, учебный центр так и не был достроен. Ущерб государству составил более 2 млрд руб. Предполагается, что подозреваемый изначально понимал, что выбор места для центра не позволит в дальнейшем пользоваться им. Однако он не препятствовал строительству, а заключал различные контракты. Так, вблизи места находился аэропорт. Отведенный земельный участок не соответствовал рекомендованной площади.

По данным ведомства, гражданина задержали в Москве. Его заключили под стражу.

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