Названа неожиданная версия об отставке Романа Старовойта

Неожиданное решение Владимира Путина об отставке Романа Старовойта с поста министра транспорта может быть связано с проблемами, возникшими в Курской области, где политик ранее занимал должность губернатора. Об этом заявил политолог Борис Межуев в интервью «Газете.Ru».

По мнению эксперта, новый губернатор региона мог обнаружить компрометирующие материалы на своего предшественника. Например, это информация о коррупции.

Межуев также подчеркнул особую важность транспортной сферы в текущих условиях. Дело не только в сбоях в авиаполетах, но и в целом в безопасности. Назначение Старовойта в 2022 году рассматривалось как возвращение опытного управленца. Однако ожидания не оправдались, а позже возникли подозрения об участии чиновника в ряде схем.

«В целом стоит отметить, что преждевременные отставки министров — это достаточно редкое для России явление, а значит, произошло действительно что-то важное», — заключил Межуев.

Примечательно, что версия эксперта прозвучала задолго до смерти Романа Старовойта. Напомним, что его тело нашли в Одинцово 7 июля.

Ранее экс-губернатор Курской области назвал главную ошибку Старовойта.