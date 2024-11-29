Бывшие советские граждане раскритиковали новогодние современные традиции

В 1970-80 годах советские граждане 2 января выходили на работу, а детям дарили шоколадные конфеты, сообщил mkset.ru. Своими воспоминаниями о праздновании Нового года в СССР поделились родители сотрудников редакции Mkset.

Собеседники издания рассказали, что 31 декабря дети проводили на улице целый день. Их отправляли гулять, чтобы они не мешали подготовке. Дарили ребятам обычно набор шоколадных конфет. В школах, детских садах, дворцах культуры проходили утренники.

Советские семьи предпочитали ставить настоящие елки, поделились воспоминаниями собеседники. Они рассказали, что на ели и сосны устанавливали фиксированную цену. Отпраздновав Новы год, советские граждане уже 2 января выходили на работу. У школьников же проходили зимние каникулы. Ирина Петровна уверена, что дети раньше были более самостоятельными.

«Рабочий день 31 декабря сокращался всего на час. И потом один день выходного — 1 января. А 2 января — уже на работу. Поэтому и страна была великая, а сейчас из 365 дней половину отдыхаем неизвестно от чего», — считает Ирина Петровна.

Ранее сообщалось, что год Зеленой Деревянной Змеи рекомендовано встретить в наряде красного или зеленого цветов всех оттенков.