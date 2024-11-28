Стало известно, как правильно встретить год Зеленой Деревянной Змеи

Новый 2025 год покровительствует Зеленая Деревянная Змея. Согласно восточному гороскопу, если правильно встретить праздник, год пройдет успешно, сообщил properm.ru.

В центре новогоднего стола рекомендуется поставить статуэтку змеи. Согласно восточному гороскопу, символ 2025 года ревнивый. В связи с этим из дома лучше убрать символ прошлого года.

«Кроме того, Змея будет рада видеть себя на календаре, салфетках или в виде бижутерии», — сообщил properm.ru.

При выборе праздничного наряда редакция рекомендует обратить внимание на красный и зеленый цвет всех оттенков. Отказаться стоит от змеиных принтов. В качестве декора идеально подойдут стразы, пайетки, вышивки.

При украшении дома рекомендовано выбрать несколько цветов. Гармоничное сочетание — красный, зеленый и золотой. Например, таких цветов можно выбрать шары для елки. Помещения можно украсить в едином стиле. Составляя меню, важно помнить о важной характеристике змеи — она хищница. Как вариант — утка, говядина, индейка, кролик и свинина.

Ранее сообщалось, что тренд-аналитик Каравайцева поделилась рекомендациями выбора наряда для празднования Нового года.