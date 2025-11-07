Бывший чиновник получил 6 лет колонии: почему суд признал его виновным в организации 17 аукционов на 144 млн руб.?

Ижморский районный суд признал виновным гражданина, который занимал в Кузбассе пост главы муниципального образования, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на официальный телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Согласно версии следствия, бывший чиновник действовал умышленно. Он был проинформирован о недостатке финансовых ресурсов у подрядчика, которому поручили исполнение муниципальных контрактов. Подсудимый распорядился организовать проведение электронных аукционов на заключение контрактов. Гражданин преследовал цель: обеспечить приобретение жилых помещений в строящихся двух многоквартирных домах.

По данным ведомства, было проведено 17 электронных аукционов, по итогу которых с подрядчиком заключили муниципальные контракты на общую сумму свыше 144 тыс. руб. Деньги были перечислены из бюджета. В свою очередь подрядчик не выполнил обязательства.

«Это (проведение аукциона. — Прим. ред.) было сделано с нарушением требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в частности относительно авансирования свыше 30% от стоимости контракта и обеспечения исполнения банковской гарантией всего 1% от цены», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, вину удалось доказать по показаниям свидетелей и письменным материалам дела. Подсудимому назначили шесть лет лишения свободы. Мужчину направят в исправительную колонию общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что бывшего министра здравоохранения Кузбасса оставили в СИЗО.