Бывший депутат Европарламента призвал Германию и Италию забрать золотые запасы из США

Бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси посоветовал Германии и Италии забрать золотые запасы из США, общая сумма которых достигает $245 млрд, сообщил Financial Times (FT).

Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков (Taxpayers Association of Europe, TAE) Майкл Йегер отметил, что финансовая организация обеспокоена действиями американского президента Дональда Трампа.

«Мы рекомендуем вернуть золото на родину, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени», — добавил президент организации Майкл Йегер.

Эксперт по драгоценным металлам Питер Берингер согласен с мнением коллег. По его мнению, возвращение золотого резерва в страны, которым оно принадлежит, не должно быть связано с администрацией президента США. В мире в последнее время установилась нестабильная ситуация. Страны должны иметь не только юридический, но и физический доступ к своему золоту.

По информации Всемирного совета по золоту, первое место по величине национальных золотых резервов занимают США. Следом расположились Германия (запас — 3352 тонны) и Италия (запас — 2452 тонны). Де Маси считает, что вернуть золото необходимо из-за усиления геополитической нестабильности. В последнее время Трамп делает неоднозначные комментарии в адрес ФРС.

Ранее сообщалось, что в Италии заявили о бессмысленности НАТО.