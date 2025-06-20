В Италии заявили о бессмысленности НАТО

По мнению главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто, мир претерпел существенные изменения и в связи с этим целесообразность существования военного блока НАТО вызывает сомнения. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

Крозетто подчеркнул, что, хотя роль Соединенных Штатов в мировых делах остается значимой, влияние Европы снижается. Министр отметил необходимость выстраивания взаимоотношений с остальными странами мира.

Он считает, что Североатлантический альянс должен трансформироваться в принципиально новую структуру, чьей основной задачей станет установление мира в глобальном масштабе.

Ранее сообщалось, что в США резко высказались о НАТО из-за России.