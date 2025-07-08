Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ за $80

По информации издания, на счет бывшего ефрейтора-контрактника деньги от представителей ВСУ поступали два раза: сначала $30, а затем $50. При переводе по текущему курсу сумма достигла 6 тыс. руб. В свою очередь военнослужащий РФ передавал ВСУ фото с местами хранения военной техники, продовольствия и оружия. Кроме того, мужчина собирался вступить в террористическую организацию, функционирующую на территории Украины.

По данным издания, бывший военнослужащий в суде не отрицал факт сотрудничества. Однако заявил, что не считает свои действия преступлением. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что молодой человек приобрел на маркетплейсе форму украинского военного. Его задержали во время попытки пересечь государственную границу и остаться жить на Украине. Экс-военный теперь включен в реестр террористов. В настоящее время он с целью личного участия в судебных заседаниях находится в Москве.

Ранее сообщалось, что Путин изменил порядок прохождения военной службы в России.