Указом президента Российской Федерации Владимира Путина внесены изменения в правила несения военной службы на территории России. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с обновленным порядком, иностранные граждане получили возможность проходить службу не только в ситуациях чрезвычайного или военного положения, а также во время вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Помимо этого, появилась возможность заключения нового контракта с военнослужащими, проходящими службу по контракту, обладающими высокой квалификацией и достигшими предельного возраста для военной службы. Это касается контрактов в Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ и органах государственной охраны.

Ранее в США заявили, что Российская армия приблизилась к полному освобождению Донбасса.