Бывший муж и брат женщины из Ижевска планировали ее убийство на протяжении месяца

7 ноября стало известно о задержании мужчин, которые убили жительницу Ижевска. Выяснилось, что один мужчина является убитой бывшим мужем, а второй - родным братом. Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии поделилась новыми подробностями спланированного преступления, сообщает udm-info.ru .

34-летнюю убитую женщину нашли в гаражно-строительном кооперативе. Предполагается, что бывший муж испытывал неприязнь к супруге. Он предложил ее брату спланировать совместно убийство. Они дождались, когда женщина будет возвращаться вечером домой. Брат нанес сзади удар по голове молотком. Потом мужчины вместе уехали. Молоток сбросили в пруд.

Теперь стало известно, что женщина не сообщала бывшему супругу, где проживает. Ему понадобилось много времени, что вычислить ее новый адрес. На протяжении месяца мужчины разрабатывали план. Хотели сымитировать ограбление. Купили мобильные телефоны и молоток. После убийства также сбросили в пруд сумку с документами и деньгами. Сотрудники полиции уже нашли и сумку, и молоток.

Суд решил, что подозреваемые в убийстве будут находиться под стражей на время расследования. Брату предъявлено обвинение в убийстве в роли исполнителя, а бывшему мужу - в роли организатора. Следователи собирают доказательную базу для дальнейшей передачи материалов в суд.