«Бывший немецкий город в РФ»: названа причина пробок на границе Калининградской области

На границе Калининградской области образовалась пробка из-за массового потока туристов из Польши и Германии, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, российский регион пользуется активным спросом у иностранных туристов благодаря рекламной кампании туроператоров. Менеджеры убеждают иностранных путешественников, что в Калининградской области они познакомятся с русской кухней, традициями и несвойственной для РФ архитектурой.

«Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!» — такими лозунгами, по информации SHOT, заманивают иностранных туристов.

По информации канала, стратегия туроператоров оказалась эффективной. Спрос на бронирование апартаментов и отелей на зарубежных площадках существенно вырос. За границей отдых обходится в большие суммы, но сервис уступает по качеству.

По данным канала, туристам из Евросоюза предлагают заплатить 517 евро за обзорную экскурсию по Калининградской области длительностью шесть дней. SHOT посчитал, что на человека выходит около 47 тыс. руб. Предложен также летний тур. Он рассчитан на 10 дней. Стоимость — 695 евро или 63 тыс. руб.

«Это в разы дешевле, чем путешествовать по Европе», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, поляки получают удовольствие от посещения Калининграда и оставляют положительные отзывы об отдыхе. Однако официальная позиция правительства противоречит мнению населения. В частности, в МИД Польши граждан призвали отказаться от посещения РФ.

Ранее сообщалось, что российский военкор предрек третью мировую войну из-за удара по Калининграду.