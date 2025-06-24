Бывший замминистра обороны Иванов заявил, что его есть за что судить

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов во время выступления с последним словом в суде заявил, что его есть за что судить, сообщил ТАСС присутствующий на заседании собеседник.

По информации источника, Иванов уточнил, что его судимость не должна быть связана с растратой при покупке паромов для Керченской переправы. Он напомнил, что за эти действия получил государственную награду. Однако через некоторое время следователи квалифицировали его действия как преступные и завели уголовное дело.

После прений сторон спикер также отрицал свою причастность к выводу свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», отметил источник. По его словам, он не имеет к данной истории никакого отношения.

«Выступая с последним словом, Иванов в своей речи отметил, что если и есть повод для его привлечения к уголовной ответственности, то точно не в рамках рассмотрения этого уголовного дела о растрате и выводе денег из банка», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в зале также присутствовал бывший подчиненный экс-замминистра обороны Антон Филатов. Оба фигуранта дела обратились к суду с просьбой вынести справедливое решение. Судья направилась в совещательную комнату для изучения всех материалов дела и принятия решения о степени ответственности фигурантов. Согласно предварительной информации, решение огласят 1 июля. Ранее защита просила об оправдании. Сторона прокурора же настаивает на заключении в колонию и изъятии активов.

Ранее появились подробности нового эпизода взятки по делу экс-замглавы Минобороны Иванова.