Появились подробности нового эпизода взятки по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Следственные органы расследуют очередной эпизод дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и руководителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, связанного со взятками, пишет ТАСС.

Так, новое расследование связано с поставками горошка, огурцов, томатов и томатной пасты компанией «Русское село» в магазины одной из российских розничных сетей.

В рамках расследования выяснилось, что тульское ООО «Проопт» предоставило «Русскому селу», учредителем которого является предприниматель Сергей Бородин, беспроцентный займ на сумму 122 млн руб., который стал предметом взятки Иванову.

Кроме того, уставной капитал агрохолдинга «Русское село» составляет 30 млн руб., которые, по данным правоохранительных органов, тоже являются частью взятки экс-чиновнику. Отмечается, что соответствующие данные подтверждаются допросом Бородина, который согласился сотрудничать со следствием и раскрывать схему мошенничества, связанную с Ивановым.

Стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела против Иванова и Фомина компания «Проопт» обратилась в столичный Арбитражный суд с иском о расторжении договора с «Русским селом».

Основной род деятельности аэрокомпании «Русское село» заключается в переработке и консервировании овощей и грибов. За прошлый год прибыль компании превысила 7 млн 300 тыс. руб. при выручке более 166 млн руб.

Ранее Иванов уже фигурировал в нескольких уголовных делах, одно из которых связано с растратой более 216 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы и выводом средств из банка «Интеркоммерц». По этому делу, помимо бывшего чиновника Минобороны, проходят его экс-подчиненный Антон Филатов, председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг. Решение по этому делу должны огласить 1 июля.

Ранее сообщалось, что государственный обвинитель запросил 14,5 года для экс-замминистра обороны Тимура Иванова.