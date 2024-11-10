Cairo24: автобус с 31 туристом из России и Украины перевернулся в Египте

В Рас-Сидре на Южном Синае в субботу, 9 ноября, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из разных стран, сообщил телеканал Cairo24. Сообщается о 41 пострадавшем, из которых 31 пассажиров — это граждане России и Украины.

В больницу с различными травмами доставили туристов из России, Украины, Казахстана и Азербайджана. В автобусе находились также египтяне. Причины ДТП на данный момент не сообщаются. Информация о происшедшем поступила в отдел спасательных операций Управления безопасности Синая. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Телеканал располагает фото с места происшествия. Большой автобус перевернулся и лежал на боковой стороне. Для поднятия автотранспортного средства прибыла техника. Других транспортных средств, которые пострадали в ДТП, на фото нет. Посольство РФ ситуацию на данный момент не комментировало, сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что российских туристов предостерегли от поездок на Шри-Ланку.