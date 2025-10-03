Школьники из Химок приняли участие в интеллектуальной игре на знание истории Подмосковья
Интеллектуальную игру на знание истории Подмосковья провели в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В честь Дня Московской области в школе «Лига первых» Химок прошла тематическая интеллектуальная игра, в рамках которой старшеклассники смогли проверить свои знания об истории Подмосковья, вспомнить основные события военного времени и памятные места. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Депутат Галина Болотова добавила, что перед химчанами также выступил член местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин.
«Подобные мероприятия помогают не просто расширить кругозор, но и формируют у нас особое чувство сопричастности к истории. Мы вспоминаем, через какие испытания прошел наш регион, какие люди создавали его культурное и духовное наследие. А главное — мы передаем эти знания детям и молодежи», — поделилась депутат Юлия Ишкова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.