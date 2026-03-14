Час пик платный, выходные — нет: в Москве скорректировали стоимость проезда по скоростному диаметру

В канале Max департамента транспорта Москвы объявили о корректировке тарифов на проезд по Московскому скоростному диаметру, сообщил ТАСС.

По информации издания, проезд по отдельным участкам магистрали в пиковые часы будних дней подорожал на 2 руб. Теперь за преодоление одного отрезка автомобилистам предстоит отдавать 15 руб.

В остальные временные промежутки, а также по субботам, воскресеньям и в дни официальных празднеств перемещение по трассе по-прежнему осуществляется без внесения платы. Тариф для транзитников, следующих по всему маршруту, заморожен на отметке 950 руб.

«Стоимость проезда по МСД с 14 марта будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск, в которые проезд подлежит оплате», — говорится в сообщении.

В дептрансе пояснили: деньги списываются лишь тогда, когда машина и въехала, и выехала с платного отрезка в период действия тарифа. При этом целый ряд категорий транспорта освобожден от оплаты полностью и всегда. В списке льготников — автомобили экстренных служб, почтовые фургоны, коммунальная техника, городской пассажирский транспорт, автобусы, перевозящие школьников, а также таксомоторы, имеющие лицензию Москвы или Подмосковья.

Все совершенные за одни сутки поездки по МСД суммируются, после чего в пятидневный срок формируется единый платежный документ, объединяющий стоимость всех дневных проездов.

