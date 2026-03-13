В Подмосковье пассажиры Мострансавто совершили более 8 млн поездок по «Тройке»

С начала 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» оплатили проезд транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек») более 8 млн раз, что на 8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В будние дни по ней совершают в среднем свыше 110 тыс. поездок. Наибольшее количество поездок зафиксировали в МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 3 г. Домодедово. В ведомстве уточнили, что по «Тройке» (тариф «Кошелек») действует система скидок: с 51-й поездки в рамках 30 дней наступает максимальная скидка в 35%.

