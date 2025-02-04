Частное предприятие завладело трубой, обеспечивающей водой село на Ставрополье

Частная компания без объяснения причин отключила воду целому селу на Ставрополье, в том числе социальным объектам, сообщил newstracker.ru.

По данным местных жителей села Верхнерусского, труба, по которой поступает вода, принадлежит частной компании. Утром 3 февраля сельчане обратили внимание на отсутствие воды. По их словам, заранее абонентов не предупреждали о неудобствах. На протяжении дня вода из кранов не пошла. Люди оставляли негативные комментарии в официальных группах местной администрации. Представители сообщили, что компания самовольно перекрыла снабжающий село водопровод. В чатах появилось много жалоб.

«Какое-то ООО людей на колени поставило», — оставляли жалобы жители села.

Местная мэрия, по данным издания, реагировала на негативные отзывы сельчан. В частности, людей проинформировали, что правоохранительные органы уведомлены о проблеме. Администрация Шпаковского округа помогает в следственных действиях. Вечером сельчанам заявили, что водоснабжение налажено. Причины отсутствия воды на протяжении всего дня не назвали. Согласно информации минЖКХ, водоканал принимал меры для скорейшего решения проблемы.

«Однако вопросов больше, чем ответов. Интересно, как частное предприятие завладело трубой, которая обеспечивает водой все село, а власти при этом ничего не могут сделать, кроме отписок, что вопрос решается», — сообщил newstracker.ru.

Ранее сообщалось, что жители нескольких деревень Тверской области остались без света, воды и тепла.