Жители нескольких деревень Тверской области остались без света, воды и тепла

Жители ряда деревень Тульской области более пяти дней оставались без благ цивилизации. Об этом рассказала жительница деревни Курково в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам собеседницы, жители многих деревень остаются без электричества, вынуждены закапывать еду в снег и греться подручными бытовыми средствами. Как отметила жительница Курково, свет отключили 21 ноября, а после подачи заявок на восстановление все переносили. Так прошло несколько дней. Как заявила женщина, в населенные пункты якобы не подвозили воду и генераторы.

«Кто-то подключал генератор. В сутки на топливо для него у людей уходило примерно 5 тыс. рублей. Кто-то уезжал в город к родственникам. Наша семья (я, муж, две дочки 12 лет и 2 собаки) все эти дни жила у моей мамы в однокомнатной квартире. На ночь с мужем мы уезжали ночевать домой в деревню. Дом у нас кирпичный, в последний день без отопления температура в комнатах была +14», — делится сельчанка.

Кроме того, на фоне погоды происходили множественные обрывы ЛЭП, что повлияло и на связь. Многим были доступны только экстренные вызовы.

Согласно информации от губернатора Тверской области, за последние сутки восстановили подачу электричества в Верхневолжье, Калининском, и еще семи округах региона.

Ранее сообщалось, что часть Херсонской области вслед за Запорожской осталась без света