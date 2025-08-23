Часто созваниваются: Мелания Трамп дает супругу советы по урегулированию украинского кризиса

Супруга президента США Дональда Трампа редко появляется на публике, но это не мешает ей поддерживать связь с мужем и давать советы по решению различных вопросов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Журналисты обратили внимание, что во время первого срока президентства Трампа Мелания появлялась на публике 40 дней. За этот же период времени в рамках второго президентского срока первую леди видели лишь на протяжении 19 дней.

«Однако (Мелания. — Прим. ред.) поддерживает частое общение со своим мужем», — сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, в течение дня Мелания и Дональд нередко созваниваются или переписываются. Американский лидер доверяет мнению супруги и часто учитывает его, когда принимает решения.

Газета Independent ранее опубликовала материал, автор которого располагает информацией о взаимоотношениях супругов. Согласно его информации, у Мелании есть свое видение, как можно урегулировать украинский кризис и стабилизировать ситуацию в секторе Газа. Трамп руководствуется советами жены. Кроме того, он учитывает информацию телевидения.

Ранее сообщалось, что Путин тепло отреагировал на письмо от Мелании Трамп.