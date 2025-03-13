«Часы просветлели и пошли»: полгода семья из ХМАО искала погибшего под Авдеевкой бойца

Родственники погибшего военнослужащего РФ из ХМАО Вячеслава Гореликова рассказали, как на протяжении полугода пытались узнать любую информацию о бойце, сообщил muksun.fm. По документам участник СВО числился как без вести пропавший.

Брат военнослужащего РФ Андрей рассказал, что накануне поступления информации о гибели бойца над их домом низко летал беркут. В зимнее время птица не ведет себя таким образом. Вскоре семье сообщили, что Вячеслав Гореликов погиб. Мужчина не знает, стоит ли верить в такие совпадения.

«Может быть, наш солдат прощался с нами…» — поделился он.

Супруга Андрея Маина рассказала, что после гибели участника СВО произошел еще один странный случай. Они прибыли в воинскую часть, чтобы забрать личные вещи Вячеслава. Среди них были часы.

«Часы просветлели полностью и пошли. При этом никто к ним доступа не имел абсолютно», — вспоминала супруга Маина.

По словам матери бойца, она слышала голос сына по телефону в последний раз в январе 2024 года. Он шел выполнять боевое задание в районе Авдеевки. После мужчина перестал выходить на связь. Родные на протяжении шести месяцев пытались узнать какую-либо информацию: ездили в воинскую часть, посещали больницы и морги, два раза отправлялись непосредственно в зону боевых действий. Похоронить военнослужащего РФ удалось только в июле 2024 года. Посмертно он был награжден медалью «За Отвагу».

Ранее Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО комбата с позывным Шустрый.