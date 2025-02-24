Алаудинов сообщил о гибели в зоне СВО комбата с позывным Шустрый

Как сообщается, Зелимхан Батукаев умер на поле боя в воскресенье, 23 февраля. По словам Алаудинова, это был один из самых лучших командиров в российской армии: он четко выполнял приказы, мог не спать и не отдыхать, как и сейчас – все последние три дня он без сна выполнял поставленную задачу.

Потом с ним, уточняет, Алаудинов, случился инфаркт или инсульт – это сейчас установят врачи. У бойца произошло кровоизлияние в мозг. Также стало известно, что Батукаев был награжден орденом Мужества.

Напомним, ранее стало известно о готовности ЕС поддержать решение Зеленского об отмене выборов.