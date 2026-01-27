Чат в мессенджере и поджог на путях: 17-летний подросток пошел на госизмену за обещанную награду от иностранца

Ведомственный телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры распространил информацию об утверждении финального обвинительного документа. Документ касается 17-летнего гражданина России, которому инкриминируются преступления, связанные с государственной изменой, а также попыткой осуществить акт терроризма на объектах железнодорожного транспорта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Он (подросток. — Прим. ред.) обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акта), ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов восстановили хронологию событий: подросток общался с представителем иностранного государства в мессенджере. Он получил предложение оказать помощь в совершении противоправных действий. Несовершеннолетнему россиянину обещали материальное вознаграждение.

По данным ведомства, подростку предстояло повредить объекты транспортной инфраструктуры. Он согласился. Иностранец передал координаты. Молодой человек попытался поджечь подвижный состав в районе железнодорожной станции кузбасского Прокопьевска. Сотрудники правоохранительных органов успели пресечь действия несовершеннолетнего.

В ведомстве отметили, что уголовное дело будет рассмотрено 2-м Восточным окружным военным судом.

