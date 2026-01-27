Установлена причина, по которой подросток открыл стрельбу по автобусу из пистолета

В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали о завершении расследования уголовного дела. Его фигурантом стал несовершеннолетний, который беспричинно произвел из пневматического пистолета не менее двух выстрелов в сторону передвигавшегося по проезжей части пассажирского автобуса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, подросток находился в квартире. У него имелось оружие. Автобус, в который стрелял 16-летний юноша, остановил движение. Пассажиры не пострадали. Был поврежден стеклопакет. Сотрудники правоохранительных органов установили, что подросток был ранее судим.

«Своими действиями фигурант причинил материальный ущерб автотранспортному предприятию, а также создал угрозу применения насилия к пассажирам», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, законный представитель несовершеннолетнего в ходе предварительного следствия возместил ущерб, нанесенный общественному транспортному средству. Правоохранители привлекли сотрудников по делам несовершеннолетних. Сбор доказательной базы материалов завершен — уголовное дело передано в суд для дальнейшего детального разбирательства. Признал ли вину подросток, не указано.

Ранее сообщалось, что в ЖК в Бирюлево разъяренный пешеход расстрелял машину.