Человеческая жизнь или деревья: В мэрии Белгорода не смогли определиться с приоритетом

В редакцию Бел.Ру обратился житель Белгорода Александр Гук. Он рассказал о конфликтной ситуации с администрацией города из-за нежелания мэрии дать разрешение на вырубку елей, которые закрывают видимость на проезжей части.

Житель оказался в такой ситуации. Перед его автомобилем резко появился ребенок на самокате. Мужчина не отвлекался и следил за дорогой. Из-за елей, которые растут на том участке, увидеть пешехода сразу невозможно. Только тогда, когда он уже движется по дороге по пешеходной зебре.

Удалось обойтись без жертв. Водитель резко затормозил. Сзади никто не въехал в его машину, а ребенок спокойно перешел дорогу. Мужчина потом вернулся на место инцидента и убедился, что ребенку тоже ветви деревьев закрывали видимость. Он проверил ГОСТы и понял, что один все-таки нарушен. Обратился в администрацию города. Получил такой ответ:

«В целях сохранения зеленого фонда города вырубку деревьев считаем нецелесообразной».

Александр изобразил схематически, где именно не должны находиться ели, которые перекрывают видимость.

Фото: [ Bel.ru ]

В администрации Белгорода отметили, что на данном участке не было зафиксировано ни одного ДТП. Опасения Александра посчитали безосновательными. Александр не согласен с подобной позицией.

«Этот ГОСТ необязателен, но он направлен на защиту жизни и здоровья людей. И получается, что те, кто его создавал, они предположить не могли, что кто-то поставит дерево выше жизни человека», - сичтает житель Белгорода

Редакция отправила запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать данный конфликт. Александр отметил, что ранее также замечал различные нарушения и всегда обращался к мэрии. Все ошибки исправляли и шли активному жителю навстречу.

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