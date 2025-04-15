Человеческие останки нашли на стройке университета в Петербурге

Представитель управления охраны сообщил, что кости выдавило из грунта на строительном объекте примерно неделю назад. Однако охранников не проинформировали своевременно о находке. По сведениям «Оперативного прикрытия», в понедельник, 14 апреля, в вечернее время из здания СПбГУ было вывезено несколько костей. В настоящее время найденные останки изъяты и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

По данным канала, правоохранители назначили ряд экспертиз. Исследования помогут установить, кому принадлежат кости. Неделю они хранились у коменданта.

Ранее сообщалось, что у кладбища в Россошках наружу вылезли воинские останки. Журналисты обнаружили человеческие кости, на которые сверху набросали различный мусор.