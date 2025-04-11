У кладбища в Россошках наружу вылезли воинские останки

Под Волгоградом вылезли наружу человеческие останки. Кости воинов разбросало по степи вместе с мусором, который выбрасывают посетители мемориального кладбища «Россошки», сообщили novostivolgograda.ru.

Мемориальный комплекс «Россошки» расположен в 34 км от Волгограда. На его территории похоронены солдаты Красной армии, а также румынские солдаты и офицеры, поддерживающие идеи Гитлера. По данным издания, в поле возле комплекса на земле можно найти большое количество человеческих останков.

По информации издания, в степи найдено много углублений. Предположительно, они остались со времени Великой Отечественной войны. На территории региона проходило несколько известных сражений. Ямы — это окопы и воронки от снарядов. Редакция предоставила фото степи и снимки, сделанные со спутника. Поле усыпано человеческими окаменелостями.

«Вот еще один окоп, устланный мусором. Кто-то не постыдился сбросить сюда старые венки, гвоздики в георгиевских лентах и бытовой хлам — все прямиком с воинского кладбища по соседству», — указано в материале «НовостиВолгограда.ру».

По данным издания, на территории можно обнаружить канавки. Корреспондент предположил, что их оставляют «черные копатели». Они ищут ценные вещи. То, что не представляет ценности, выбрасывают. Возле канавок можно найти гильзы, котелки и обломки снарядов.

Редакция направила запрос в администрацию Городищенского района. Информацию и сделанные фото «НовостиВолгограда.ру» готовы также передать сотрудникам правоохранительных органов и поисковым отрядам, которые помогают в захоронении солдат.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут родственников солдат Красной армии, погибших в Захаровской операции.