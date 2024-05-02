Человеческие останки обнаружили на субботнике в Новокузнецке

В Новокузнецке во время проведения общегородского субботника 30 апреля местные жители обнаружили человеческий череп, сообщает sibdepo.ru .

Корреспондент Сибдепо приехал на место происшествия и поговорил с очевидцами. Судя по фото, на месте, где был найден человеческий череп, разжигали костер. Вдали виднеется водоем, на переднем плане — заросшая местность, сухие деревья и много мусора. Можно предположить, что люди здесь редко прогуливаются.

Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«На место были вызваны сотрудники полиции. Работали эксперты, опергруппа», — сказал очевидец событий.

Правоохранители обнаружили берцовую кость и нижнюю челюсть, сообщили очевидцы. Следователи информацию не опровергают. После обнаружения костей человеческого тела инициирована доследственная проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.

«Следователь работает на месте. Организована доследственная проверка», — сказал собеседник издания из силовых структур.

Напомним, 30 апреля завершился месячник субботников во многих городах России. Традиционно горожане совместными усилиями наводят чистоту перед наступлением теплой весны.

Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга на сайте частных объявлений опубликовал предложение о продаже черепа инопланетянина за полтора миллиона рублей, который был обнаружен в лесах Пермского края в 2023 году.